В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 74.89EUR 79.51
Войти в почту
1 час назад

Глава Xbox Фил Спенсер рассказал о разработке Fable и том, во что играет в последнее время

Чемпионат.com

Во время посещения Лондона глава Xbox Фил Спенсер стал гостем канала Xbox On. У него взяли интервью на различные темы и, конечно, затронули сделку с Activision Blizzard.

Глава Xbox рассказал, во что играет в последнее время
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Ещё Спенсер рассказал, во что играет прямо сейчас и поразмышлял о предназначении и развитии искуственного интеллекта.

Главное из интервью Фила Спенсера:

  • В данный момент глава Xbox активно играет в Vampire Survivors и Hi-Fi Rush. Также Спенсер играет в стратегию Age of Empires 2.
  • Когда спенсер путешествует, он берёт с собой Xbox Series S и портативный дисплей xScreen.
  • Как отметил глава Xbox, он активно следит за разработкой перезапуска Fable, поскольку прикладывал свою руку к созданию оригинальной Fable ещё в 2004 году.
  • Во время обсуждения сделки с Activision Blizzard Спенсер в очередной раз отметил намерения компании сделать Call of Duty доступной для большего числа игроков.
  • Скоро Спенсер планирует посетить офис Ninja Theory, чтобы посмотреть на разработку Hellblade 2.
  • В скором времени Спенсер с командой будет обсуждать летнее шоу, которое Microsoft приготовила на июнь.
  • Microsoft активно сотрудничает с различными инженерами, чтобы понять, как лучше применять ИИ в видеоиграх и других сферах.

Видео доступно на YouTube-канале Xbox On. Права на видео принадлежат Xbox On.

Игры,Фил Спенсер,Microsoft,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий