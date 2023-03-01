Состоялся релиз обновления «Дыхание анемонии» для Genshin Impact

Genshin Impact получила свежее обновление 3.5 «Дыхание анемонии», которое возвращает в игру Праздник ветряных цветов, а также добавляет новых персонажей, оружие, истории и многое другое. В целом главные нововведения и изменения выглядят следующим образом:
Фото: Игромания.руИгромания.ру
- возвращение Коллеи и сезонных мини-игр на время Праздника ветряных цветов;
- новое задание Архонтов, новое задание легенд и новая встреча;
- новые играбельные персонажи: пятизвёздочный пиро-персонаж Дэхья и четырёхзвёздочный крио-персонаж Мика;
- новое двуручное оружие — Маяк тростникового моря и Цветок в латах;
- новые противники: Вестник Бездны — чудовище, которое использует тёмную силу, чтобы управлять льдом и морозом в бою;
- обновление игрового процесса «Священный призыв семерых» с новыми картами;
- пополнения в рецептах, достижениях, именных картах и не только — полный патчноут можно найти здесь.
Кроме того, был опубликован свежий ролик, посвящённый Дэхье:
«Кровавый наёмничий промысел пропитан ложью и притворством.Поэтому у заказчиков особым спросом пользуются открытые и честные наёмники, такие как Дэхья».
Напомним также, что разработчики уже раскрыли некоторые подробности следующего обновления, 3.6. В нём можно будет играть за Бай Чжу и Кавеха.