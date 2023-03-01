Состоялся релиз обновления «Дыхание анемонии» для Genshin Impact

Genshin Impact получила свежее обновление 3.5 «Дыхание анемонии», которое возвращает в игру Праздник ветряных цветов, а также добавляет новых персонажей, оружие, истории и многое другое. В целом главные нововведения и изменения выглядят следующим образом:

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

возвращение Коллеи и сезонных мини-игр на время Праздника ветряных цветов;

новое задание Архонтов, новое задание легенд и новая встреча;

новые играбельные персонажи: пятизвёздочный пиро-персонаж Дэхья и четырёхзвёздочный крио-персонаж Мика;

новое двуручное оружие — Маяк тростникового моря и Цветок в латах;

новые противники: Вестник Бездны — чудовище, которое использует тёмную силу, чтобы управлять льдом и морозом в бою;

обновление игрового процесса «Священный призыв семерых» с новыми картами;

пополнения в рецептах, достижениях, именных картах и не только — полный патчноут можно найти здесь.

Кроме того, был опубликован свежий ролик, посвящённый Дэхье:

«Кровавый наёмничий промысел пропитан ложью и притворством.Поэтому у заказчиков особым спросом пользуются открытые и честные наёмники, такие как Дэхья».