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18 минут назад

Состоялся релиз свежего обновления «Дыхание анемонии» для Genshin Impact

Игромания.ру

Genshin Impact получила свежее обновление 3.5 «Дыхание анемонии», которое возвращает в игру Праздник ветряных цветов, а также добавляет новых персонажей, оружие, истории и многое другое. В целом главные нововведения и изменения выглядят следующим образом:

Состоялся релиз обновления «Дыхание анемонии» для Genshin Impact
Фото: Игромания.руИгромания.ру
  • возвращение Коллеи и сезонных мини-игр на время Праздника ветряных цветов;
  • новое задание Архонтов, новое задание легенд и новая встреча;
  • новые играбельные персонажи: пятизвёздочный пиро-персонаж Дэхья и четырёхзвёздочный крио-персонаж Мика;
  • новое двуручное оружие — Маяк тростникового моря и Цветок в латах;
  • новые противники: Вестник Бездны — чудовище, которое использует тёмную силу, чтобы управлять льдом и морозом в бою;
  • обновление игрового процесса «Священный призыв семерых» с новыми картами;
  • пополнения в рецептах, достижениях, именных картах и не только — полный патчноут можно найти здесь.

Кроме того, был опубликован свежий ролик, посвящённый Дэхье:

«Кровавый наёмничий промысел пропитан ложью и притворством.Поэтому у заказчиков особым спросом пользуются открытые и честные наёмники, такие как Дэхья».

Напомним также, что разработчики уже раскрыли некоторые подробности следующего обновления, 3.6. В нём можно будет играть за Бай Чжу и Кавеха.

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