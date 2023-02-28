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30 минут назад

Final Fantasy 16 точно не выйдет на ПК спустя полгода после релиза на PS5

Чемпионат.comиещё 1

Осенью стало известно, что грядущая Final Fantasy 16 останется эксклюзивом PS5 как минимум шесть месяцев. Фанаты тут же начали забрасывать авторов вопросами, доберётся ли игра до ПК уже этой зимой.

Final Fantasy 16 точно не выйдет на ПК спустя полгода после релиза на PS5
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Как рассказал продюсер ролевого экшена Наоки Йошида, разработчики потратили очень много сил на оптимизацию проекта для PlayStation 5. Порт на другую платформу — отдельная история, которая продлится точно больше полугода. Так что геймерам не стоит ждать Final Fantasy 16 на ПК в ближайшее время после релиза на PS5.

Это правда, что Final Fantasy 16 пробудет эксклюзивом PS5 шесть месяцев. Однако это не значит, что ПК-версия выйдет через полгода. Скажу прямо: она точно не выйдет на другую платформу через шесть месяцев.

При этом команда прекрасно понимает, что ПК-игроки действительно ждут игру на своей платформе. Йошида и сам бы рад заняться портированием, однако на это уйдёт много времени.

Final Fantasy 16 выйдет 22 июня 2023 года только на PlayStation 5.

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