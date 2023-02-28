Авторы Hitman анонсировали амбициозную фэнтезийную MMORPG

Студия IO Interactive, авторы Hitman и серии шутеров Kane & Lynch, анонсировали свой новый проект.Это будет многопользовательская RPG в новой вселенной, пока что у игры даже нет названия.

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В своём обращении разработчики заявили, что они открывают новую страницу в своей истории. По задумке будущая MMORPG должна стать уникальной фентези-игрой, которая будет развлекать пользователей со всего света долгие годы. Авторы особенно подчеркнули, что грядущая игра будет доброжелательна как к ветеранам жанра, так и к абсолютным новичкам.