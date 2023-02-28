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53 минуты назад

Авторы Hitman анонсировали амбициозную фэнтезийную MMORPG

Чемпионат.com

Студия IO Interactive, авторы Hitman и серии шутеров Kane & Lynch, анонсировали свой новый проект.Это будет многопользовательская RPG в новой вселенной, пока что у игры даже нет названия.

Авторы Hitman анонсировали амбициозную фэнтезийную MMORPG
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В своём обращении разработчики заявили, что они открывают новую страницу в своей истории. По задумке будущая MMORPG должна стать уникальной фентези-игрой, которая будет развлекать пользователей со всего света долгие годы. Авторы особенно подчеркнули, что грядущая игра будет доброжелательна как к ветеранам жанра, так и к абсолютным новичкам.

У амбициозного ролевого экшена пока нет даже приблизительной даты выхода. Судя по всему, её выход состоится не раньше релиза будущей игры про Джеймса Бонда, о которой тоже почти ничего не известно.

Игры,Джеймс Бонд,
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