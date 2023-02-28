Видеокарты NVIDIA научили улучшать ролики на YouTube с ужасным качеством

В данный момент технология поддерживает видеокарты RTX 30-й и 40-й серии в браузерах Chrome и Edge. В дальнейшем NVIDIA планирует адаптировать RTX Video Super Resolution в 20-ю линейку графических чипов, однако точных сроков компания не ставит.

Как отмечает издание The Verge, чисто теоретически технологию можно исследовать даже в онлайн-кинотеатрах вроде Netflix. Например, пользователь может взять самую дешёвую подписку с качеством 480р и улучшить её с помощью RTX Video Super Resolution до 4К.