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7 минут назад

VR-шлем для PlayStation 5 за неделю подешевел на 15 000 рублей на AliExpress

Ferra.ru

Sony выпустила шлем виртуальной реальности нового поколения PS VR2 не так давно — 22 февраля.

VR-шлем для PlayStation 5 резко подешевел на AliExpress
Фото: Ferra.ruFerra.ru

На старте новинку можно было купить в России за внушительные 72 000 рублей. По такой же цене устройство до последнего продавали и на AliExpress. Но, внезапно, ситуация изменилась.

Теперь китайская площадка предлагает устройство на 15 000 рублей дешевле. То есть прямо сейчас VR-гарнитура от Sony можно купить за более вменяемые 58 600 рублей. При этом некоторые банки предлагают дополнительный кэшбек на покупки с AliExpress, что делает предложение ещё более интересным.

Напомним, что гарнитура предлагает OLED-дисплеи с разрешением 2000x2040 на каждый глаз, поддержку HDR, частоту обновления 90 либо 120 Гц и угл обзора 110°.

Новинка поставляется вместе со специально разработанными контроллерами с тактильной обратной связью и другими особенностями фирменных геймпадов DualSense.

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