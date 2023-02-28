Dakar Desert Rally получила дополнение в стиле SnowRunner

Для Dakar Desert Rally вышло дополнение, которое привносит в игру транспорт и испытания из SnowRunner — популярного симулятора бездорожья. В честь этого опубликован трейлер с показом новинок.

© Игромания.ру

Стоимость дополнения составляет 10 долларов (в зависимости от платформы). За эту цену игроки получают доступ к пяти мощным грузовикам из SnowRunner, а также к девяти новым этапам и двум событиям. Всё это заставит игроков преодолевать природные испытания в свободном режиме или на раллийном соревновании.

Кроме того, все игроки получили обновление 1.7, которое исправляет различные недочёты и упрощает настройку рулей.