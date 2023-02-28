NaVi сохранила свое место в первом дивизионе DPC, подписав PuckChamp

Украинская организация Natus Vincere продолжит выступление в первом дивизионе. Это стало возможным после того, как «рождённые побеждать» подписали состав PuckChamp.Коллектив занял второе место во втором дивизионе, а значит, следующий цикл проведёт в первом дивизионе. Тогда как NaVi, которые заняли последнее место в турнире, вернулись во второй дивизион. Этот слот достанется молодёжному составу «рождённых побеждать».

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Отметим, что перед анонсом подписания состав PuckChamp покинули белорус Никита «young G» Бочко и украинец Илья «Hduo» Деризглазов. А их место заняли Арман «Malady» Озарбаев и Максим «mellojul» Пнёв.

Состав NAVI по Dota 2:

Максим «shigetsu» Попадинец;

Максим «mellojul» Пнёв;

Абдималик «Malik» Сайлау;

Даниал «Danial» Алибаев;

Арман «Malady» Оразбаев.

Состав NAVI Junior по Dota 2:

Тарас «gotthejuice» Линников;

Ричард «Ri4man» Калниньш;

Юрий «pma» Проц; Тамир «daze» Токпанов;

Станислав «Riddys» Митрошкин.

Менеджер PuckChamp сказала, якобы «политической темы в заменах нет». По её словам, «не каждый на данный момент был готов уделять столько времени Доте, сколько требовалось для улучшения результатов».