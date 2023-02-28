NaVi сохранила свое место в первом дивизионе DPC, подписав PuckChamp

Украинская организация Natus Vincere продолжит выступление в первом дивизионе. Это стало возможным после того, как «рождённые побеждать» подписали состав PuckChamp.Коллектив занял второе место во втором дивизионе, а значит, следующий цикл проведёт в первом дивизионе. Тогда как NaVi, которые заняли последнее место в турнире, вернулись во второй дивизион. Этот слот достанется молодёжному составу «рождённых побеждать».
Отметим, что перед анонсом подписания состав PuckChamp покинули белорус Никита «young G» Бочко и украинец Илья «Hduo» Деризглазов. А их место заняли Арман «Malady» Озарбаев и Максим «mellojul» Пнёв.
Состав NAVI по Dota 2:
Состав NAVI Junior по Dota 2:
Менеджер PuckChamp сказала, якобы «политической темы в заменах нет». По её словам, «не каждый на данный момент был готов уделять столько времени Доте, сколько требовалось для улучшения результатов».
Такие изменения оценили далеко не все. Менеджер Team Spirit Дмитрий «Korb3n» Белов отметил, что покинувших состав игроков «просто использовали и выбросили». По мнению менеджера «драконов», «рассказы про усиление состава — это какой-то локальный мем».