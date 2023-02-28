В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 74.89EUR 79.51
Войти в почту
1 час назад

Создатели SnowRunner выложили обзорный трейлер девятого сезона

Игромания.руиещё 1

На канале Focus Entertainment появился обзорный трейлер девятого сезона SnowRunner — Renew & Rebuild. Он является дебютным в пропуске третьего года поддержки. На этот раз игроки отправятся в Канаду.

Создатели SnowRunner выложили обзорный трейлер девятого сезона
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Обновление привнесёт с собой две карты, действие которых происходит в Онтарио. Это опустошённый после лесных пожаров регион, наполненный затопленными сельскохозяйственными угодьями, пустынными полями и палатками для оказания первой помощи.

Кроме того, игроки смогут сесть за руль двух новых автомобилей. Derry Special 15C-177 это долговечный транспорт тяжелого класса, специализирующийся на перевозке воды. ZiKZ 566A является универсальным грузовиком, подходящим для внедорожных условий.

Сезон уже доступен для обладателей пропуска третьего года поддержки на PC, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий