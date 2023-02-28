Создатели SnowRunner выложили обзорный трейлер девятого сезона

На канале Focus Entertainment появился обзорный трейлер девятого сезона SnowRunner — Renew & Rebuild. Он является дебютным в пропуске третьего года поддержки. На этот раз игроки отправятся в Канаду.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Обновление привнесёт с собой две карты, действие которых происходит в Онтарио. Это опустошённый после лесных пожаров регион, наполненный затопленными сельскохозяйственными угодьями, пустынными полями и палатками для оказания первой помощи.

Кроме того, игроки смогут сесть за руль двух новых автомобилей. Derry Special 15C-177 это долговечный транспорт тяжелого класса, специализирующийся на перевозке воды. ZiKZ 566A является универсальным грузовиком, подходящим для внедорожных условий.