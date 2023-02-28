Создатели SnowRunner выложили обзорный трейлер девятого сезона

На канале Focus Entertainment появился обзорный трейлер девятого сезона SnowRunner — Renew & Rebuild. Он является дебютным в пропуске третьего года поддержки. На этот раз игроки отправятся в Канаду.
Обновление привнесёт с собой две карты, действие которых происходит в Онтарио. Это опустошённый после лесных пожаров регион, наполненный затопленными сельскохозяйственными угодьями, пустынными полями и палатками для оказания первой помощи.
Кроме того, игроки смогут сесть за руль двух новых автомобилей. Derry Special 15C-177 это долговечный транспорт тяжелого класса, специализирующийся на перевозке воды. ZiKZ 566A является универсальным грузовиком, подходящим для внедорожных условий.
Сезон уже доступен для обладателей пропуска третьего года поддержки на PC, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch.