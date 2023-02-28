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1 час назад

Авторы ремейка Dead Space обновили классический трейлер с колыбельной

Игромания.ру

На официальном канале Dead Space появился ролик, который с достоверностью повторяет классический трейлер с песней Twinkle, Twinkle, Little Star. Авторы заявляют, что обновлённая версия сияет так же ярко, как и ремейк первой части серии.

Авторы ремейка Dead Space обновили классический трейлер с колыбельной
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Видео показывает ужасные события, случившиеся на космическом корабле. Зрители увидят мёртвых членов экипажа, бродячих монстров, заброшенные каюты, а главное — многочисленные смерти главного героя от лап чудовищ. Всё это сопровождается колыбельной, которая исполнена красивым женским вокалом.

Стоит отметить, что оригинальный трейлер стал культовым среди фанатов. Несколько роликов от энтузиастов, которые пытались повторить классическое видео, появилось ещё до выхода официального обновлённого трейлера.

Ремейк Dead Space доступен на PC, PlayStation 5 и Xbox Series. Официальной русской локализации нет, но студия Mechanics VoiceOver уже назвала имена актёров для записи фанатской озвучки. Оригинальный трейлер

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