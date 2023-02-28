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1 час назад

Аналитики: продажи Xbox Series к концу 2022 года составили&nbsp;18,5 млн консолей

Игромания.ру

Согласно данным аналитической фирмы Ampere Analysis, продажи Xbox Series под конец прошлого года составили 18,5 млн консолей.Показатели PS5 превысили 30 млн консолей, что в начале текущего 2023 года подтвердили сами представители Sony. При этом и Sony и Xbox долго страдали от недостатка компонентов для производства, что замедлило процесс продаж.

Аналитики: продажи Xbox Series к концу 2022 года составили&nbsp;18,5 млн консолей
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Ситуация немного улучшилась в прошлом году для Xbox — всё благодаря большей доступности Xbox Series S. Однако ожидается, что в первой половине 2023 года разрыв в продажах между Xbox Series и PS5 расширится в пользу последней, ведь PlayStation тоже наладила поставки (а вот у Xbox Series X ещё есть проблемы с доступностью).

При этом доля Microsoft на игровом рынке выросла за 2022 год (включая продажи железа, игр и подписок)— с 25,5% до 27,3%, тогда как показатели Sony упали с 46,3% до 45%. При этом у пользователей выросли траты на Game Pass и железо Xbox.В области подписок Microsoft продолжает удерживать лидерство, продемонстрировав рекордно высокий уровень обладателей Xbox Game Pass в последние три месяца прошлого года.

Игры,Microsoft,
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