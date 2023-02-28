Согласно данным аналитической фирмы Ampere Analysis, продажи Xbox Series под конец прошлого года составили 18,5 млн консолей.Показатели PS5 превысили 30 млн консолей, что в начале текущего 2023 года подтвердили сами представители Sony. При этом и Sony и Xbox долго страдали от недостатка компонентов для производства, что замедлило процесс продаж.

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Ситуация немного улучшилась в прошлом году для Xbox — всё благодаря большей доступности Xbox Series S. Однако ожидается, что в первой половине 2023 года разрыв в продажах между Xbox Series и PS5 расширится в пользу последней, ведь PlayStation тоже наладила поставки (а вот у Xbox Series X ещё есть проблемы с доступностью).