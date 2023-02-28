Стартовал новый сезон Battlefield 2042

EA и DICE только что запустили уже четвёртый сезон Battlefield 2042, который фанаты особенно ждали. Совсем недавно разработчики вернули систему классов, а теперь окончательно отполировали её и ввели последнего нового персонажа шутера. Впереди только дальнейшая балансировка героев.
Главные нововведения четвёртого сезона под названием «Последние минуты»:
Вдобавок в течение сезона также изменят одну из карт — «Обломки» (пустыня с разрушенным кораблём), — и введут больше нового контента. К примеру, ещё больше легаси-стволов из прошлых частей серии.
Но впереди как минимум ещё один новый сезон. С ним не добавят нового персонажа, но фанатов ждёт как минимум новая карта на основе «Завода» из Battlefield 2042 и переделка последней стартовой карты шутера — «Песочные часы».