Elden Ring резко подорожал в Турции

FromSoftware почти в два раза увеличила стоимость хитовой Elden Ring в турецких сегментах магазинов PlayStation и Xbox. Корректировку связывают с ослаблением лиры.

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Теперь цена на проект составляет 1049 лир (около 4150 рублей). Было 599 лир (около 2370 рублей). Напомним, что в начале месяца была корректировка в Steam: тогда цены в Турции в основном увеличились, а для игроков из России, наоборот, стали меньше.