Elden Ring резко подорожал в Турции

FromSoftware почти в два раза увеличила стоимость хитовой Elden Ring в турецких сегментах магазинов PlayStation и Xbox. Корректировку связывают с ослаблением лиры.
Теперь цена на проект составляет 1049 лир (около 4150 рублей). Было 599 лир (около 2370 рублей). Напомним, что в начале месяца была корректировка в Steam: тогда цены в Турции в основном увеличились, а для игроков из России, наоборот, стали меньше.
Сегодня разработчики Elden Ring начали тизерить дополнение Shadow of the Erdtree. Проект доступен на PC, PlayStation, Xbox и уже продался тиражом более чем 20 миллионов копий, а на церемонии DICE Awards 2023 в очередной раз стал игрой года.