В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 74.89EUR 79.51
Войти в почту
1 час назад

Elden Ring почти в два раза подорожала на консолях в Турции

Игромания.ру

FromSoftware почти в два раза увеличила стоимость хитовой Elden Ring в турецких сегментах магазинов PlayStation и Xbox. Корректировку связывают с ослаблением лиры.

Elden Ring резко подорожал в Турции
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Теперь цена на проект составляет 1049 лир (около 4150 рублей). Было 599 лир (около 2370 рублей). Напомним, что в начале месяца была корректировка в Steam: тогда цены в Турции в основном увеличились, а для игроков из России, наоборот, стали меньше.

Сегодня разработчики Elden Ring начали тизерить дополнение Shadow of the Erdtree. Проект доступен на PC, PlayStation, Xbox и уже продался тиражом более чем 20 миллионов копий, а на церемонии DICE Awards 2023 в очередной раз стал игрой года.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий