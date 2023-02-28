В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 75.43EUR 79.62
Войти в почту
1 час назад

Создатель Mortal Kombat поблагодарил авторов The Last of Us за отсылку к файтингу

Чемпионат.com

Сразу после выхода седьмого эпизода сериала The Last of Us создатель Mortal Kombat Эд Бун поблагодарил авторов за отсылку на вторую часть культовой серии файтингов. В своём «Твиттере» разработчик заявил, что обожает сериал, а увидеть в седьмой серии Mortal Kombat 2 было для него очень волнительным зрелищем.

Создатель Mortal Kombat порадовался отсылке к файтингу в The Last of Us
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Я не помню, когда в последний раз настолько увлекался сериалом, как The Last of Us. Поэтому увидеть в нём такой большой отрывок с Mortal Kombat было очень волнительно».

Создатель The Last of Us и один из шоураннеров экранизации Нил Дракманн поблагодарил культового геймдизайнера в ответ за счастливые часы во время пропуска школы.

«Я ждал, когда вы это увидите! Спасибо за то, что все случаи, когда я прогуливал школу, были такими классными!»

Предпоследний эпизод The Last of Us выйдет уже 6 марта, а финал первого сезона состоится 13-го числа.

Игры,Нил Дракманн,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий