Создатель Mortal Kombat порадовался отсылке к файтингу в The Last of Us

Сразу после выхода седьмого эпизода сериала The Last of Us создатель Mortal Kombat Эд Бун поблагодарил авторов за отсылку на вторую часть культовой серии файтингов. В своём «Твиттере» разработчик заявил, что обожает сериал, а увидеть в седьмой серии Mortal Kombat 2 было для него очень волнительным зрелищем.