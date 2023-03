Топ-5 самых странных игровых утечек от самих разработчиков

Облачные спойлеры GeForce Now

Сервис GeForce Now от NVIDIA предназначен для облачного гейминга, однако платформа стала источником, пожалуй, одной из крупнейших утечек последнего времени. В сентябре 2021 года украинский веб-разработчик возился в клиенте сервиса и случайно наткнулся на полный список игр GeForce Now, который тогда насчитывал более 18 000 тайтлов. Но среди них также оказалось множество еще не анонсированных проектов, о существовании которых лишь ходили слухи. Например, ремейк Resident Evil 4, продолжение Space Marine, Tekken 8, Mortal Kombat XII, ПК-порты Uncharted, God of War и Returnal. Издатели и разработчики игр тут же поспешили напомнить публике, что утекшая информация может не соответствовать реальности, но, как мы теперь знаем, большая часть упомянутых блокбастеров все же существует.