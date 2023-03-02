Топ-5 самых странных игровых утечек от самих разработчиков

24 февраля топ-менеджмент Warner Bros. допустил неприятную оплошность. На собрании инвесторов руководители издательства случайно подтвердили разработку Mortal Kombat XII, хотя авторы игры из NetherRealm Studios пока не планировали анонсировать проект. И это далеко не первый подобный случай: разработчики нередко сливают ценную информацию сами, без вмешательства хакеров и инсайдеров. Мы вспомнили пять таких инцидентов.

Фото: Steam Steam

Облачные спойлеры GeForce Now

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Сервис GeForce Now от NVIDIA предназначен для облачного гейминга, однако платформа стала источником, пожалуй, одной из крупнейших утечек последнего времени. В сентябре 2021 года украинский веб-разработчик возился в клиенте сервиса и случайно наткнулся на полный список игр GeForce Now, который тогда насчитывал более 18 000 тайтлов. Но среди них также оказалось множество еще не анонсированных проектов, о существовании которых лишь ходили слухи. Например, ремейк Resident Evil 4, продолжение Space Marine, Tekken 8, Mortal Kombat XII, ПК-порты Uncharted, God of War и Returnal. Издатели и разработчики игр тут же поспешили напомнить публике, что утекшая информация может не соответствовать реальности, но, как мы теперь знаем, большая часть упомянутых блокбастеров все же существует.

EA выпустила FIFA 23 на месяц раньше срока

Прошлый год стал весьма печальным для спортивных франшиз Electronic Arts. И речь не только о потере официальной лицензии на игроков и команды FIFA: очередной выпуск футбольного симулятора был омрачен скандалом. В качестве бонуса пользователи, предварительно заказавшие ультимативное издание FIFA 23, должны были получить доступ к игре за три дня до релиза — но некоторые смогли поиграть аж за месяц до обозначенной даты. Счастливчики тут же слили в Сеть много важной информации: от характеристик игроков в режиме FIFA Ultimate Team до новой экипировки.

Случайный релиз беты Mass Effect 3

Иногда крупные утечки происходят из-за простейшей человеческой ошибки. Так, в ноябре 2011-го сотрудники Microsoft занимались внутренним тестированием Mass Effect 3, но один из них случайно опубликовал бета-версию игры в магазине Xbox Live, где ее могли скачать все желающие. Но стоит отдать должное студии BioWare: разработчики смогли извлечь из скандальной ситуации немало пользы. Отзывы поклонников серии о промежуточной версии третьей части помогли авторам дополнительно отточить механики в преддверии релиза.

War Thunder и секретные документы

Это не совсем игровая утечка, но явление настолько курьезное, что его нельзя обойти стороной. Пользователи официального форума War Thunder обладают необычайной тенденцией выкладывать в открытый доступ засекреченные военные документы — просто чтобы доказать, что они знают боевые машины лучше, чем разработчики. Например, совсем недавно американский пилот-испытатель выложил на форуме документацию ракетного вооружения истребителя F-16A. Причем это не единственный случай: в июле 2021 года британский танкист пожаловался на низкую защиту танка Challenger 2 — и подкрепил свое мнение засекреченными данными. Разработчики оперативно скрывают такие обсуждения из общего доступа, но это не останавливает игроков.

Демка Yakuza 6: The Song of Life оказалась не демкой