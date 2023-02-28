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1 час назад

Пользователи EA Origin не получат дополнение Return to Castlevania для Dead Cells

Игромания.ру

Авторы Dead Cells из студии Motion Twin напомнили, что пользователи сервиса EA Origin не смогут получить новое дополнение Return to Castlevania.

Пользователи EA Origin не получат новое дополнение для Dead Cells
Фото: Игромания.руИгромания.ру

У создателей проекта нет возможности добавить его в тематический каталог из-за прекращения поддержки сторонних проектов в Origin — ограничение вступило в силу ещё в прошлом году. Владельцы Dead Cells сохранят доступ к предыдущим DLC и будут получать бесплатные обновления, но вот запустить Return to Castlevania через Origin не выйдет.

Релиз дополнения состоится уже 6 марта, а сама Dead Cells остаётся доступной на PlayStation, Xbox, PC, Switch, iOS и Android. В новом DLC пользователям предстоит вступить в сражение с Дракулой, заручившись помощью Алукарда и Рихтера Бельмонта — за последнего даже можно будет сыграть.

Кроме того, по мотивам Dead Cells готовят настольную игру, а уже этой весной стартует кампания в поддержку проекта на Kickstarter.

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