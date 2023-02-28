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1 час назад

Нейросеть показала, как бы выглядела экранизация Atomic Heart

Чемпионат.com

Atomic Heart явно привлекла внимание геймеров со всего мира в том числе благодаря своему сеттингу. Игра разворачивается в альтернативной версии СССР, а нейросеть Midjourney представила, как бы выглядел фильм по проекту.

Нейросеть показала, как бы выглядела экранизация Atomic Heart
Фото: MIDJOURNEYMIDJOURNEY

Можно увидеть, что нейросеть попыталась показать бабу Зину, близняшек, локации и других роботов. Аудитория в шутку отмечает, что у Midjourney получилась не баба Зина, а бабушка в исполнении Александра Реввы — известного шоумена и музыканта.

Также некоторые подметили, как забавно нейросеть показала близняшек. Они, конечно, не совсем похожи на роботов из игры.

MIDJOURNEY
MIDJOURNEY
MIDJOURNEY
MIDJOURNEY
MIDJOURNEY

Atomic Heart доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Также проект есть в Game Pass. С нашим обзором игры можно ознакомиться ниже.

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