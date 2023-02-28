В Dota 2 больше нельзя посмотреть профиль соперника на стадии драфта

К примеру, в матчмейкинге отключена команда record — она позволяла создавать видеозапись игры в реальном времени, которая должна быть недоступна клиенту.

Кроме того, с сегодняшнего дня пользователи Dota 2 больше не смогут открывать профили тиммейтов и соперников во время стадии драфта. Раньше это использовали, чтобы увидеть статистику других игроков, их любимых героев и предпочтения в стиле игры — теперь эти данные доступны только после начала самого матча.