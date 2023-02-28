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48 минут назад

Вавилон окончательно пал. Серверы Babylon’s Fall закрыли навсегда спустя год после релиза

Чемпионат.com

Многострадальная Babylon's Fall наконец отправилась на покой. Авторы провального экшена полностью закрыли серверы игры — теперь в неё невозможно сыграть легальным способом.

Серверы Babylon’s Fall закрыли навсегда спустя год после релиза
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Кроме того, авторы закрыли официальный сайт игры, Discord-сервер и другие социальные сети продукта. В скором времени разработчики из PlatinumGames удалят аккаунт в «Твиттере», а упоминания о существовании игры полностью пропадут из обращений издателя игры Square Enix.

Babylon’s Fall вышла на ПК и PlayStation в начале марта 2022 года. Экшен раскритиковали и игроки, и журналисты практически за все аспекты, включая графику, геймплей и обилие микротранзакций. Впоследствии авторы поддерживали проект обновлениями, однако пиковый онлайн в Steam не доходил и до 100 человек, а крупные магазины продавали диски с игрой буквально за копейки.

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