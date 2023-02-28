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44 минуты назад

С любовью к оригиналу: седьмой эпизод сериала The Last of Us сравнили с игрой

Чемпионат.com

Вчера вышел свежий эпизод сериала The Last of Us, а издание IGN сравнило его с игрой The Last of Us. Авторы шоу в очередной раз очень трепетно подошли к воссозданию оригинала.

Седьмой эпизод сериала The Last of Us сравнили с игрой
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Весь седьмой эпизод посвящён жизни Элли до встречи с Джоэлом. По большому счёту эпизод показывает события дополнения Left Behind. На кадрах из игры и шоу можно увидеть, насколько точно создатели сериала подошли к воссозданию сцен.

HBO
SONY PICTURES INTERACTIVE ENTERTAINMENT
HBO
SONY PICTURES INTERACTIVE ENTERTAINMENT

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат HBO.

Восьмая серия, в которой Элли попадёт к каннибалам, выйдет 6 марта. После этого до конца сезона останется всего два эпизода. Посмотреть The Last of Us можно на сервисе HBO Max с субтитрами на русском языке, но в России он не работает.

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