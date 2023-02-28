Седьмой эпизод сериала The Last of Us сравнили с игрой

Вчера вышел свежий эпизод сериала The Last of Us, а издание IGN сравнило его с игрой The Last of Us. Авторы шоу в очередной раз очень трепетно подошли к воссозданию оригинала.

Весь седьмой эпизод посвящён жизни Элли до встречи с Джоэлом. По большому счёту эпизод показывает события дополнения Left Behind. На кадрах из игры и шоу можно увидеть, насколько точно создатели сериала подошли к воссозданию сцен.

HBO

SONY PICTURES INTERACTIVE ENTERTAINMENT

HBO

SONY PICTURES INTERACTIVE ENTERTAINMENT

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат HBO.