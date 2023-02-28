Названы самые продаваемые игры прошлой недели в Steam

Портал SteamDB изменил принятые параметры в рейтинге самых прибыльных продуктов в Steam. Это позволяет увидеть силу системы микротранзакций на платформе.

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Именно поэтому в новом рейтинге условно-бесплатные игры обгоняют Hogwarts Legacy и Steam Deck. Благодаря изменениям, внесенным в SteamDB, доходы от микротранзакций отныне также учитываются в рейтинге бестселлеров. Это изменение существенно повлияло на позиции отдельных блокбастеров Steam. Наибольший доход на прошлой неделе принесла Sons of the Forest, но от новинки не сильно отставали бесплатные игры: Counter-Strike: GO, Destiny 2 и Apex Legends.

Стоит отметить, что Returnal не стала таким большим хитом на ПК, как можно было бы ожидать. Игра стартовала на седьмом месте в рейтинге бестселлеров Steam, а потом опустилась на 89-е место. Новинка Like a Dragon: Ishin! cтартовала лишь на позиции № 47.

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