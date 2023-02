Названы самые продаваемые игры прошлой недели в Steam

Именно поэтому в новом рейтинге условно-бесплатные игры обгоняют Hogwarts Legacy и Steam Deck. Благодаря изменениям, внесенным в SteamDB, доходы от микротранзакций отныне также учитываются в рейтинге бестселлеров. Это изменение существенно повлияло на позиции отдельных блокбастеров Steam. Наибольший доход на прошлой неделе принесла Sons of the Forest, но от новинки не сильно отставали бесплатные игры: Counter-Strike: GO, Destiny 2 и Apex Legends.