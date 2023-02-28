В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 74.89EUR 79.51
Войти в почту

Valve назвала самые продаваемые продукты прошлой недели в Steam

Портал SteamDB изменил принятые параметры в рейтинге самых прибыльных продуктов в Steam. Это позволяет увидеть силу системы микротранзакций на платформе.

Названы самые продаваемые игры прошлой недели в Steam
© Steam

Именно поэтому в новом рейтинге условно-бесплатные игры обгоняют Hogwarts Legacy и Steam Deck. Благодаря изменениям, внесенным в SteamDB, доходы от микротранзакций отныне также учитываются в рейтинге бестселлеров. Это изменение существенно повлияло на позиции отдельных блокбастеров Steam. Наибольший доход на прошлой неделе принесла Sons of the Forest, но от новинки не сильно отставали бесплатные игры: Counter-Strike: GO, Destiny 2 и Apex Legends.

Стоит отметить, что Returnal не стала таким большим хитом на ПК, как можно было бы ожидать. Игра стартовала на седьмом месте в рейтинге бестселлеров Steam, а потом опустилась на 89-е место. Новинка Like a Dragon: Ishin! cтартовала лишь на позиции № 47.

Самые продаваемые продукты в Steam:

  • Sons of the Forest (новинка)
  • Counter-Strike: GO (микротранзакции)
  • Destiny 2 (микротранзакции)
  • Apex Legends (микротранзакции)
  • Hogwarts Legacy
  • PUBG: Battlegrounds (микротранзакции)
  • Steam Deck (консоль)
  • Call of Duty: Modern Warfare 2/Warzone 2.0
  • Stardew Valley (-50%)
  • Wo Long: Fallen Dynasty (предзаказ)
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий