Названы самые продаваемые игры прошлой недели в Steam

Valve назвала самые продаваемые продукты прошлой недели в Steam
Портал SteamDB изменил принятые параметры в рейтинге самых прибыльных продуктов в Steam. Это позволяет увидеть силу системы микротранзакций на платформе.
Именно поэтому в новом рейтинге условно-бесплатные игры обгоняют Hogwarts Legacy и Steam Deck. Благодаря изменениям, внесенным в SteamDB, доходы от микротранзакций отныне также учитываются в рейтинге бестселлеров. Это изменение существенно повлияло на позиции отдельных блокбастеров Steam. Наибольший доход на прошлой неделе принесла Sons of the Forest, но от новинки не сильно отставали бесплатные игры: Counter-Strike: GO, Destiny 2 и Apex Legends.
Стоит отметить, что Returnal не стала таким большим хитом на ПК, как можно было бы ожидать. Игра стартовала на седьмом месте в рейтинге бестселлеров Steam, а потом опустилась на 89-е место. Новинка Like a Dragon: Ishin! cтартовала лишь на позиции № 47.
Самые продаваемые продукты в Steam:
- Sons of the Forest (новинка)
- Counter-Strike: GO (микротранзакции)
- Destiny 2 (микротранзакции)
- Apex Legends (микротранзакции)
- Hogwarts Legacy
- PUBG: Battlegrounds (микротранзакции)
- Steam Deck (консоль)
- Call of Duty: Modern Warfare 2/Warzone 2.0
- Stardew Valley (-50%)
- Wo Long: Fallen Dynasty (предзаказ)