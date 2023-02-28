Авторы Elden Ring анонсировали крупное дополнение для игры

После долгого молчания и инсайдов разработчики хардкорного экшена Elden Ring сообщили, что работают над полноценным дополнением для игры. Оно называется Shadow of the Erdtree («Тень Древа Эрд»).

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Никаких деталей DLC авторы не раскрыли, но призвали следить за новостями. Также они поделились первым изображением расширения. На нём можно увидеть большое поле и некое дерево вдали. Судя по всему, это новая локация, которая появится в игре.

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Если судить по названию, то DLC должно быть как-то связано с Древом Эрд — огромным деревом, которое видно из любой точки Междуземья.