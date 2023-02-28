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3 минуты назад

Авторы Elden Ring анонсировали крупное дополнение для игры

Чемпионат.comиещё 2

После долгого молчания и инсайдов разработчики хардкорного экшена Elden Ring сообщили, что работают над полноценным дополнением для игры. Оно называется Shadow of the Erdtree («Тень Древа Эрд»).

Авторы Elden Ring анонсировали крупное дополнение для игры
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Никаких деталей DLC авторы не раскрыли, но призвали следить за новостями. Также они поделились первым изображением расширения. На нём можно увидеть большое поле и некое дерево вдали. Судя по всему, это новая локация, которая появится в игре.

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Если судить по названию, то DLC должно быть как-то связано с Древом Эрд — огромным деревом, которое видно из любой точки Междуземья.

Получит ли Elden Ring ещё одно DLC, кроме этого, неизвестно. Дополнение, как и основная игра, будет доступно на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

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