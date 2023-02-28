Свежий демо-ролик Genshin Impact посвятили новому Пиро-персонажу

Создатели Genshin Impact опубликовали свежий демо-ролик, посвящённый новому Пиро-персонажу по имени Дэхья. Напомним, что она является пятизвёздочным героем и орудует двуручным мечом.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

«Ярким пламенем сияют грива и хвост львицы.Багряным золотом переливается под ослепительным солнцем песок».

Сыграть за Дэхью можно будет уже 1 марта — в день выхода обновления 3.5 «Дыхание анемонии», в рамках которого, ожидается возвращение Праздника ветряных цветов, появление нового оружия и не только.