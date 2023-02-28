AMD неожиданно снизила частоту GPU у мобильного процессора

AMD внесла изменение в параметры своих мобильных процессоров Ryzen 7040HS, никак об этом не предупредив широкую общественность.

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В результате изменений на 200 МГц снизилась рабочая частота их интегрированного графического ядра. Это означает, что Ryzen 9 7940HS, Ryzen 7 7840HS и Ryzen 5 7640HS теперь имеют частоту 2,8, 2,7 и 2,6 ГГц соответственно.

Что интересно, ближайший по производительности Ryzen 7040H не претерпел никаких изменений. Таким образом, флагманский процессор AMD по-прежнему может похвастаться впечатляющей частотой iGPU в 3 ГГц.

Не совсем ясно, почему процессоры Ryzen 7040HS подверглись столь неприятному изменению, к тому же в стелс-режиме.