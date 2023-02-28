В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 74.89EUR 79.51
Войти в почту
5 минут назад

Нож в спину: AMD без какого-либо анонса снизила частоту встроенного GPU у процессоров Ryzen 7040HS

Ferra.ru

AMD внесла изменение в параметры своих мобильных процессоров Ryzen 7040HS, никак об этом не предупредив широкую общественность.

AMD неожиданно снизила частоту GPU у мобильного процессора
Фото: Ferra.ruFerra.ru

В результате изменений на 200 МГц снизилась рабочая частота их интегрированного графического ядра. Это означает, что Ryzen 9 7940HS, Ryzen 7 7840HS и Ryzen 5 7640HS теперь имеют частоту 2,8, 2,7 и 2,6 ГГц соответственно.

Что интересно, ближайший по производительности Ryzen 7040H не претерпел никаких изменений. Таким образом, флагманский процессор AMD по-прежнему может похвастаться впечатляющей частотой iGPU в 3 ГГц.

Не совсем ясно, почему процессоры Ryzen 7040HS подверглись столь неприятному изменению, к тому же в стелс-режиме.

Отметим, что по мнению ряда экспертов, снижение частоты iGPU вряд ли окажет существенное влияние на производительность чипов. Объясняется это тем, что общая мощь процессора определяется сочетанием производительности CPU и GPU.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий