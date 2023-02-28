Atomic Heart смогли пройти за 7 минут

Не успела пройти неделя с момента релиза Atomic Heart, а уже появился первый рекорд по скоростному прохождению игры. Российский спидраннер deLINO смог установить рекорд и пройти игру за 7 минут и 6 секунд.

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Такого результату deLINO удалось добиться с помощью бага на первой локации в игре. Это позволило во время прохождения провалиться в текстуры и запустить кат-сцену с концовкой игры. Стоит отметить, что просмотр ролика занял половину скоростного прохождения игры. А увидеть само прохождение вы можете ниже.