К Atomic Heart выпустили два патча с правками

Студия Mundfish объявила, что внимательно следит за отзывами игроков и бросает все силы на улучшение шутера Atomic Heart. К игре выпустили два патча, 1.3.3.0 и 1.3.3.1. Они правят ряд ошибок консольных и РС-версий игры.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Первый патч устраняет ошибки с сюжетными квестами и боями, в частности, вылет игры в процессе сражения с балеринами. Исправлены также настройки выбора языка озвучки и яркости. Из игры также убрали скандальный кадр из мультсериала «Ну, погоди!», в котором усмотрели проявления расизма.