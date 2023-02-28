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20 минут назад

Балерины в порядке: к Atomic Heart выпустили два патча с правками

Игромания.ру

Студия Mundfish объявила, что внимательно следит за отзывами игроков и бросает все силы на улучшение шутера Atomic Heart. К игре выпустили два патча, 1.3.3.0 и 1.3.3.1. Они правят ряд ошибок консольных и РС-версий игры.

К Atomic Heart выпустили два патча с правками
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Первый патч устраняет ошибки с сюжетными квестами и боями, в частности, вылет игры в процессе сражения с балеринами. Исправлены также настройки выбора языка озвучки и яркости. Из игры также убрали скандальный кадр из мультсериала «Ну, погоди!», в котором усмотрели проявления расизма.

Второй патч предназначен только для Steam-версии и исправляет проблемы с зависанием среды. На ближайшее будущее разработчики запланировали правки системы достижений, а также настройки поля зрения, размера субтитров и пользовательского интерфейса.

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