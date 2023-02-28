В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 75.43EUR 79.62
Войти в почту
18 минут назад

Си-Джей из GTA: San Andreas появился в Hogwarts Legacy благодаря новому моду

Игромания.ру

Си-Джей из GTA: San Andreas является завсегдатаем модификаций для новых игр. Персонаж не обошёл стороной и Hogwarts Legacy, где теперь стал учеником школы магии и волшебства.

Мод добавил Си-Джея из GTA: San Andreas в Hogwarts Legacy
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Модификация заменяет все мужские головы в редакторе персонажа полноценным телом Си-Джея. Разработчик порекомендовал сделать героя лысым, а также снять с него всю одежду — в таком случае не возникнет конфликта между моделями. Также автор заявил, что обновит мод тогда, когда в игру можно будет добавить полноценного нового персонажа, а не заменить уже готовых.

Ранее вышла модификация, которая серьёзно усложняет игровой процесс. Игра не теряет свою популярность: за первые две недели продажи достигли 12 миллионов копий, а хакерша EMPRESS смогла взломать защиту Denuvo.

Игромания.ру
Игромания.ру
Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий