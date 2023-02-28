Мод добавил Си-Джея из GTA: San Andreas в Hogwarts Legacy

Си-Джей из GTA: San Andreas является завсегдатаем модификаций для новых игр. Персонаж не обошёл стороной и Hogwarts Legacy, где теперь стал учеником школы магии и волшебства.

Модификация заменяет все мужские головы в редакторе персонажа полноценным телом Си-Джея. Разработчик порекомендовал сделать героя лысым, а также снять с него всю одежду — в таком случае не возникнет конфликта между моделями. Также автор заявил, что обновит мод тогда, когда в игру можно будет добавить полноценного нового персонажа, а не заменить уже готовых.