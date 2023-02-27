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1 час назад

Моддер снял маски с лиц близняшек из Atomic Heart

Игромания.ру

Для Atomic Heart начинают выходить первые модификации. Одна из них, Unmasked Twins, способна восстановить скрытый разработчиками контент. Речь идёт о лицах близняшек, которые в оригинальной игре спрятаны под масками.

Моддер снял маски с лиц близняшек из Atomic Heart
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Модификация весит всего лишь 151 КБ, а единственное изменение, которое она привносит — открывает лица у роботов-близняшек. Многие игроки были удивлены тому, что студия Mundfish предусмотрела полноценные модели. К минусам можно отнести то, что лицам не хватает проработки.

Обрели популярность среди геймеров не только близняшки, но и сама игра — Atomic Heart стала самой успешной новинкой на Xbox в 2023 году. Игра вышла 21 февраля, но спидраннеры уже успели пройти её за 7 минут.

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