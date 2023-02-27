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53 минуты назад

Obsidian представила улучшенную версию The Outer Worlds

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Студия Obsidian Entertainment представила улучшенную версию шутера The Outer Worlds, который получил подзаголовок Spacerʼs Choice Edition.

Obsidian представила улучшенную версию The Outer Worlds
Фото: The Outer WorldsThe Outer Worlds

Новая версия игры включает в себя обновлённую графику, анимации, текстуры высокого разрешения и лучшую производительность.

Spacerʼs Choice Edition будет распространяться платно даже для обладателей оригинальной версии игры. Релиз запланирован на 7 марта 2023 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

Напомним, The Outer Worlds была выпущена для PS4, Xbox One и ПК в октябре 2019 года, а в июне 2020 года вышла на Switch. С тех пор игра получила два сюжетных дополнения в виде Peril on Gorgon 2020 года и Murder on Eridanos 2021-го, которые добавили около 10 часов игрового времени.

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