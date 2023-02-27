Фил Спенсер: Xbox будет существовать и в случае запрета сделки с Activision Blizzard

Фил Спенсер, глава Xbox, дал новые комментарии о многострадальной сделке Microsoft с Activision Blizzard. Произошло это после того, как он посетил Великобританию для переговоров с Управлением по конкуренции и рынкам.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Главное, что можно вынести из слов Спенсера, заключается в том, что Xbox продолжит своё существование, даже в случае запрета сделки. Основной заработок Microsoft идёт с продаж неигровых продуктов. Также Фил заявил, что находится в недоумении от того, что комиссия, видимо, встала на сторону PlayStation. Спенсер сказал, что ощущает нехватку знаний в области игровой индустрии среди регулирующих органов.

Также глава Xbox хочет создания разумной конкуренции на рынке консолей. «Это важное приобретение для нас, но не какой-то стержень в долгосрочной перспективе — Xbox продолжит существовать, если эта сделка не состоится.

Конкуренция — это та область, где мы пытаемся стать сильнее. У меня нет веских доводов в пользу того, что высокая конкуренция среди консолей каким-то образом может навредить игрокам. Когда я встречался с государственными регулирующими органами, ощущался реальный недостаток их знаний об игровой индустрии. Я ценю проведённое с ними время и в некоторых случаях помогаю советом. Я думаю, что для многих регулирующих органов это первый раз, когда они обратили внимание на эту отрасль». Фил Спенсер