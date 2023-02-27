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34 минуты назад

Благодаря моду в Hogwarts Legacy можно брать с собой любых спутников

Чемпионат.com
Энтузиаст под ником Khione выпустил модификацию Companions Mode для Hogwarts Legacy. Она добавляет в игру возможность брать с собой компаньона на различные задания, а также во время перемещений по миру.
Благодаря моду в Hogwarts Legacy можно брать с собой любых спутников
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Видео доступно на YouTube-канале Emre Çelik. Права на видео принадлежат Warner Bros.

Самое интересное, что мод позволяет взять в спутники не только простых ботов, но и учителей, а также важных сюжетных персонажей вроде директора Хогвартса Финеаса Блэка или профессора травологии мисс Чесноук. Компаньоны умеют применять базовые заклинания, а также освещать себе путь Люмосом или становиться невидимыми с помощью дезиллюминации.

Кроме того, Khione опубликовал отдельную модификацию Companions Use Unforgiveables, которая позволяет спутникам использовать непростительные заклятия. Установить обе модификации можно на сайте Nexus Mods. Автор предупреждает, что лучше не брать с собой на миссии спутников, которые выдали то или иное задание. В таком случае могут произойти непредвиденные ошибки.

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