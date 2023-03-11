РП игры для ПК: лучшие игры с ролеплеем

Ролевые серверы — отличная возможность заново открыть для себя любимую многопользовательскую игру. Отыгрыш роли можно реализовать практически везде, вне зависимости от жанра, но некоторые игры справляются с этой задачей лучше других. Мы собрали список из пяти отличных игр с отыгрышем роли.

Фото: Steam Steam

Garry’s Mod

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Garry’s Mod — пожалуй, одна из самых доступных игр для любителей ролевого отыгрыша. Эта физическая песочница на движке Source отлично дружит со сторонними модификациями, благодаря чему поклонники игры выложили в мастерскую Steam сотни отличных режимов. От стандартных ролевых забав, вроде отыгрыша жизни в городе, до полноценных самостоятельных игр, вроде Trouble in Terrorist Town — социальной головоломки и предтечи Among Us. Еще стоит отметить, что Garry’s Mod имеет низкие системные требования и недорого стоит.

Steam

Grand Theft Auto V

Пятая часть Grand Theft Auto продолжила традиции San-Andreas Multiplayer: если вам вдруг не хватает регулярных контентных обновлений от разработчиков, всегда можно перейти на один из множества ролевых серверов. Многие из них, как и базовая игра, предлагают зарабатывать деньги, прокачивать персонажа и выполнять задания, но некоторые идут еще дальше и подразумевают симуляцию реальной работы. Например, полицейским или санитаром скорой помощи.

Steam

Arma 3

Arma во многом ответственна за популярность многопользовательских «выживалок»: без DayZ и других модификаций для второй части этот тренд вряд ли бы захватил игровую индустрию. Впрочем, третья Arma тоже заслуживает внимания, особенно если вы любите военные симуляторы. Мод Antistasi, например, предлагает игрокам взять на себя роль партизан и освободить небольшое островное государство от тирании оккупантов, захватывая важные стратегические объекты и расширяя агентурную сеть. А официальный режим Zeus вводит роль мастера, который придумывает для игроков-солдат задания и может изменять ситуацию на поле боя в реальном времени.

Steam

Final Fantasy XIV

Final Fantasy XIV в России пользуется не такой популярностью, как та же World of Warcraft, однако из этих двух игр именно первая больше подходит для отыгрыша. Дело в том, что разработчики позаботились об огромном запасе контента, который практически не связан со сражениями, прокачкой и рейдами. Многие игроки в Final Fantasy XIV проводят большую часть времени за подбором идеального наряда и съемкой красивых скриншотов — специально для этого в игру встроен неожиданно мощный фоторедактор. Состоятельные пользователи занимаются обстановкой интерьера собственного дома, посещают ночные клубы и кафе, созданные другими игроками в жилых зонах. Наконец, дополнение Endwalker добавило отдельную мини-игру, где можно ухаживать за небольшой, но уютной фермой.

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