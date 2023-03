РП игры для ПК: лучшие игры с ролеплеем

Garry’s Mod

Garry’s Mod — пожалуй, одна из самых доступных игр для любителей ролевого отыгрыша. Эта физическая песочница на движке Source отлично дружит со сторонними модификациями, благодаря чему поклонники игры выложили в мастерскую Steam сотни отличных режимов. От стандартных ролевых забав, вроде отыгрыша жизни в городе, до полноценных самостоятельных игр, вроде Trouble in Terrorist Town — социальной головоломки и предтечи Among Us. Еще стоит отметить, что Garry’s Mod имеет низкие системные требования и недорого стоит.