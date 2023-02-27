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36 минут назад

Креативный директор Silent Hill F спрашивает игроков о значении буквы в названии

Игромания.руиещё 1

В своих социальных сетях креативный директор разрабатываемой Silent Hill F поинтересовался мнением игроков о том, какое значение имеет буква «f» в названии проекта. Эл Янг также сказал, что в работе над игрой он «делает ставку» на предположения фанатов.

Креативный директор Silent Hill F спрашивает игроков о значении буквы в названии
Фото: Игромания.руИгромания.ру

«Мне любопытно, как вы считаете, что означает «f» в названии SILENT HILL F? А ещё я на работе сделал ставку на предположения фанатов». Эл Янг

Игроки выдвинули множество предположений, начиная от вполне подходящих forte, five, flower, заканчивая забавными, вроде Fortnite. Silent Hill F была анонсирована на презентации вместе с другими проектами в серии. Действия в игре развернутся в 1960-х в Японии, а сюжет затронет тему загадочных убийств, психологического и сверхъестественного хоррора.

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