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14 минут назад

Лучшие моды для Atomic Heart

Мария Иванова

Atomic Heart не имеет официальной поддержки пользовательских модов, но всего за неделю сообщество игры уже выложило в Сеть несколько десятков модификаций. Небольших, но более чем полезных. Мы собрали пять самых стоящих модов для Atomic Heart.

Лучшие моды для Atomic Heart
Фото: SteamSteam

Atomic Trainer

Atomic Trainer работает именно так, как можно подумать по названию: это трейнер для Atomic Heart, который также открывает доступ к скрытому меню разработки. Через трейнер можно включить бесконечный боезапас, получить любое оружие и апгрейды, включить режим свободной камеры и поменять скорость течения времени. Иными словами, хороший повод побаловаться с механиками, если вы уже прошли сюжетную кампанию.

Pass Through Comrade

Pass Through Comrade пригодится тем, кто начал повторное прохождение Atomic Heart. Этот маленький мод позволяет пропустить кинематографичное вступление игры и сразу перейти к началу сюжета. Еще он полезен, если вы хотите попрактиковаться в скоростном прохождении, не тратя слишком много времени на интерактивный пролог.

Buffed Weapons

Многие рецензии на Atomic Heart отметили, что сражения порой ощущаются чрезмерно затянутыми. Если вы хотите немного повысить динамику боев, мод Buffed Weapons повышает урон всего оружия в полтора-два раза и подстраивает систему прокачки под новые цифры. Сложно сказать, насколько это меняет ощущения от игры, но зачистка научного комплекса точно пройдет быстрее.

More Resources

More Resources — еще одна незамысловатая, но полезная модификация, которая облегчает сбор ресурсов для крафтинга. Этот мод умножает объем собранных материалов в два, три или четыре раза в зависимости от ваших предпочтений. More Resources влияет на апгрейды, боеприпасы, ресурсы для прокачки оружия и канистры.

Easiest Piston Lock

Наконец, Easiest Piston Lock — незаменимый мод для всех, кто категорически не выносит головоломку на взлом замка. Да, робот-заяц из «Ну, погоди!» выглядит мило, но рано или поздно мини-игра может надоесть. При помощи Easiest Piston Lock каждый такой замок можно открыть одним щелчком мыши. Мод не затрагивает взлом обычных замков.

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