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1 час назад

Новый баг в Overwatch 2 меняет никнеймы без ведома игроков

Игромания.ру

Никнеймы игроков Overwatch 2 начали меняться на набор произвольных символов вместе с приходом нового обновления. Жалобы уже появились на западных форумах, но причина проблемы была быстро найдена.

Новый баг в Overwatch 2 меняет никнеймы без ведома игроков
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Всё дело в том, что в игре есть стримерский режим, который меняет никнейм игрока и призван защитить авторов контента от стрим-снайпинга. По какой-то причине, эта функция стала включаться по умолчанию после выхода очередного патча. Чтобы избавиться от проблемы изменения ника, необходимо лишь отключить режим стримера.

Overwatch 2 доступна бесплатно на PC, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. Разработчики продолжают добавлять новый контент и вносить исправления, уделяя особое внимание проработке баланса. Авторы отчитались о текущем состоянии проекта, а также рассказали о будущих изменениях некоторых героев.

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