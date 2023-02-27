Новый баг в Overwatch 2 меняет никнеймы без ведома игроков

Никнеймы игроков Overwatch 2 начали меняться на набор произвольных символов вместе с приходом нового обновления. Жалобы уже появились на западных форумах, но причина проблемы была быстро найдена.

Всё дело в том, что в игре есть стримерский режим, который меняет никнейм игрока и призван защитить авторов контента от стрим-снайпинга. По какой-то причине, эта функция стала включаться по умолчанию после выхода очередного патча. Чтобы избавиться от проблемы изменения ника, необходимо лишь отключить режим стримера.