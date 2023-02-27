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47 минут назад

Фото: как выглядят близняшки из Atomic Heart без масок

Чемпионат.com

Пожалуй, самыми яркими персонажами Atomic Heart ещё до релиза стали роботы-близняшки, о которых разработчики напоминали почти в каждом трейлере экшена. При этом у девушек-андроидов нет лица — оно спрятано под железными масками.

Фото: как выглядят близняшки из Atomic Heart без масок
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Пользователя под ником DmgVol это не устроило, поэтому он выпустил мод Unmasked Twins, который снимает маски с девушек. Установив модификацию, игроки наконец смогут узнать, как же выглядят близняшки. Судя по всему, мод пользуется большой популярностью: за двое суток страницу посетили больше 13 тыс. раз.

Чемпионат.com
Чемпионат.com
Чемпионат.com

Скачать модификацию Unmasked Twins можно на сайте Nexus Mods. После этого нужно распаковать файлы из архива в директорию «...Atomic HeartAtomicHeartContentPaks».

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