Фото: как выглядят близняшки из Atomic Heart без масок

Пожалуй, самыми яркими персонажами Atomic Heart ещё до релиза стали роботы-близняшки, о которых разработчики напоминали почти в каждом трейлере экшена. При этом у девушек-андроидов нет лица — оно спрятано под железными масками.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Пользователя под ником DmgVol это не устроило, поэтому он выпустил мод Unmasked Twins, который снимает маски с девушек. Установив модификацию, игроки наконец смогут узнать, как же выглядят близняшки. Судя по всему, мод пользуется большой популярностью: за двое суток страницу посетили больше 13 тыс. раз.

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