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1 час назад

В Valheim появится долгожданная функция по сортировке предметов

Чемпионат.com

Авторы Valheim поделились новыми деталями обновления Hildir’s Quest, которое добавит в популярный выживач более удобные инструменты. Так, одним из главных нововведений станет долгожданная функция раскладывания предметов в сундуки по нажатию всего одной кнопки. Сделать это можно будет в том числе сочетанием клавиш Shift + E.

В Valheim появится долгожданная функция по сортировке предметов
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Судя по намёкам, авторы также работают над автоматической сортировкой предметов по сундукам. Обе функции уже давно есть в играх жанра, однако до Valheim они доберутся не раньше следующего обновления.

Апдейт Hildir’s Quest должен выйти в ближайшие месяцы. Разработчики игры также трудятся над биомом Пепловые земли, расположенном на юге карты. Это будет край мертвецов с новым и очень опасным боссом.

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