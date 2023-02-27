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1 час назад

Глава Xbox Фил Спенсер выбил все 142 достижения в инди-хите Vampire Survivors

Чемпионат.com

В конце 2022-го глава игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер рассказал, что его любимой игрой года стала Vampire Survivors. На тот момент Спенсер провёл в ней 192 часа и выбил 96 достижений из 142 возможных.

Глава Xbox выбил все 142 достижения в инди-хите Vampire Survivors
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Тогда глава Xbox отметил, что планирует выбить абсолютно всё. Он сдержал слово и получил все 142 достижения. Сколько Спенсеру понадобилось на это времени, неизвестно. Возможно, другую занятную статистику глава Xbox раскроет со временем.

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Vampire Survivor представляет собой мрачный готический экшен с элементами рогалика. Игра вышла и резко стала хитом. Судя по всему, она очень полюбилась Спенсеру.

Vampire Survivor вышла в начале ноябре прошлого года. Игра доступна на ПК, Xbox, iOS и Android.

Игры,Фил Спенсер,Microsoft,
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