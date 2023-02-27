Valve забанила 40 тыс. читеров

Компания Valve, стоящая за одними из самых популярных игровых проектов, рассказала о бане более 40 тысяч аккаунтов геймеров в Dota 2. Причина перманентного бана — использование софта для читинга.

Фото: Steam Steam

Читы открывали доступ к информации внутреннего клиентского приложения, которая недоступна в обычных условиях. Таким образом, у читеров появлялось явное преимущество перед обычными игроками.

Поскольку сейчас существует целая отдельная сфера, предлагающая читы и другие похожие способы обхода стандартного игрового процесса, Valve считает для себя очень важным бороться с подобным.

Именно поэтому компания подняла ханипот, задача которого — отслеживать и ловить запросы в тех разделах, которые не должны попадать под мониторинг игрового клиента.

«Этот ханипот отслеживает секцию данных внутри игрового клиента, которая не должна читаться при нормальном игровом процессе. Используемые нечестными игроками эксплойты выдадут себя при обращении к этой секции», — пишет Valve. «Каждый из забаненных аккаунтов считывал данные с этой “секретной“ области, так что у нас была весомая причина заблокировать эти учётные записи».

40 тысяч забаненных — большая цифра для такой ситуации. Фактически это можно назвать одной из крупнейших читинговых кампаний в игровой индустрии. Valve сознательно решила предать огласке инцидент, чтобы все игроки получили чёткое послание: разработчик будет бороться с неправомерными действиями в Dota 2.