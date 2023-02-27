Стало известно, почему Bloodborn не вышла на ПК

Некий источник испанского стримера Baitybait сообщил, что Sony ранее отменила создание PC-порта Bloodborne из-за проблем с его авторами.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Речь идёт про студию Virtuos, которая занималась и созданием PC-версии Horizon Zero Dawn — создатели якобы «испортили» проект, который в итоге пришлось дорабатывать самой Guerrilla Games. А следом патчами для игры занимались уже представители Nixxes.Судя по всему, Sony расстроил подобный поворот событий, поэтому разработка порта Bloodborne в итоге была отменена. Впрочем, никаких официальных подтверждений всей этой истории на данный момент нет.