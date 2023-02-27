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1 час назад

Слух: разработку Bloodborne для PC прекратили из-за проблем с авторами порта

Игромания.ру

Некий источник испанского стримера Baitybait сообщил, что Sony ранее отменила создание PC-порта Bloodborne из-за проблем с его авторами.

Стало известно, почему Bloodborn не вышла на ПК
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Речь идёт про студию Virtuos, которая занималась и созданием PC-версии Horizon Zero Dawn — создатели якобы «испортили» проект, который в итоге пришлось дорабатывать самой Guerrilla Games. А следом патчами для игры занимались уже представители Nixxes.Судя по всему, Sony расстроил подобный поворот событий, поэтому разработка порта Bloodborne в итоге была отменена. Впрочем, никаких официальных подтверждений всей этой истории на данный момент нет.

Слухи о порте и ремастере Bloodborne ходят в сети уже долгое время — ранее фанатов даже успели «потроллить» тематическим анонсом, который оказался «уткой». При этом журналист Джейсон Шрайер считает, что ремастера проекта попросту не существует. А ещё инсайдер Джефф Графф отмечал, что в ближайшее время не стоит ждать новостей о вселенной.

Игры,Джейсон Шрайер,
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