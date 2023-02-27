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39 минут назад

Ранний старт предзагрузки Destiny 2: Lightfall вызвал проблемы с доступом к игре

Игромания.ру

Стартовавшая раньше срока предзагрузка Destiny 2: Lightfall вызвала проблемы с доступом к игре у пользователей в отдельных регионах.

Ранняя предзагрузка Destiny 2: Lightfall вызвала проблемы с доступом
Фото: Игромания.руИгромания.ру

В первую очередь это касается игроков на PS5 — энтузиасты, которые скачали соответствующий патч, обнаружили, что не могут зайти после этого в шутер, тогда как других «выкинуло» из профиля. Bungie в ответ предложила заинтересованным подождать до официального выхода расширения, который намечен на сегодня, 27 февраля, в 20:00 МСК.

Кроме того, разработчики выпустили короткую инструкцию для тех, кто уже столкнулся с подобной проблемой — её суть банально сводится к переустановке Destiny 2 на консоли. В противном случае, опять же, надо будет ждать запуска Lightfall.

Ранее разработчики выпустили новый трейлер дополнения в рамках последнего выпуска State of Play, а создатели Among Us намекнули на кроссовер с Destiny 2.

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