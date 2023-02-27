Авторы Escape From Tarkov банят несколько тысяч читеров в день

Глава разработки Escape From Tarkov Никита Буянов прокомментировал ситуацию с читерами в проекте, которая мешает многим игрокам.

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Поводом для обсуждения стал новый ролик пользователя под ником g0at, который в деталях разобрал данную ситуацию. Он изучил принципы работы и модели поведения читеров в игре, протестировав все особенности читов в «полевых условиях».Блогер отметил, что читеры встречались ему во многих рейдах (порядка 60%), причём злоумышленники, как оказалось, даже обладают негласным приветствием — его тоже можно увидеть благодаря читам. Так или иначе, обсуждение данного вопроса дошло и до авторов игры.

По словам Буянова, создатели проекта постоянно пытаются решить эту проблему и даже банят по несколько тысяч читеров в день. Однако сложности возникают из-за того, что подобные хитрецы продолжают улучшать свои программы параллельно блокировкам — не всегда спасает и античит Battleye.