Издание PC Gamer представило топ из 107 боссов Elden Ring

Редактор издания PC Gamer составил собственный список из 107 лучших боссов Elden Ring. Важно отметить, что топ составлялся не по сложности битвы и зрелищности, а на основе личных эмоций автора.
Так, первое место внезапно получил Дух предка — это один из самых простых боссов, однако редактор PC Gamer отметил, что битва с ним сама по себе очень красивая и медитативная. Сражение буквально переносит игрока в другую реальность, считает журналист.
Одним из самых интересных и любимых боссов у геймеров считается Радан, но его журналист поместил лишь на 16-е место, отметив, что «догонять большого парня на лошади очень увлекательно».
Топ-10 лучших боссов Elden Ring по версии PC Gamer:
Elden Ring доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.