В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 74.71EUR 79.57
Войти в почту
34 минуты назад

Издание PC Gamer представило топ из 107 боссов Elden Ring. Победитель неоднозначный

Чемпионат.com

Редактор издания PC Gamer составил собственный список из 107 лучших боссов Elden Ring. Важно отметить, что топ составлялся не по сложности битвы и зрелищности, а на основе личных эмоций автора.

Издание PC Gamer представило топ из 107 боссов Elden Ring
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Так, первое место внезапно получил Дух предка — это один из самых простых боссов, однако редактор PC Gamer отметил, что битва с ним сама по себе очень красивая и медитативная. Сражение буквально переносит игрока в другую реальность, считает журналист.

Одним из самых интересных и любимых боссов у геймеров считается Радан, но его журналист поместил лишь на 16-е место, отметив, что «догонять большого парня на лошади очень увлекательно».

Топ-10 лучших боссов Elden Ring по версии PC Gamer:

  1. Дух предка
  2. Маления, клинок Микеллы
  3. Реннала
  4. Солдат Годрика
  5. Повелитель драконов Пласидусакс
  6. Морготт, король знамений
  7. Маргит, Ужасное Знамение
  8. Маликет Чёрный Клинок
  9. Астель, Рождённый Бездной
  10. Лоскутик

Elden Ring доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

Игры,ПРЕДОК,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий