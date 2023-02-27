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25 минут назад

Microsoft рассказала о лидерстве Sony на рынке консолей

Lenta.ru

Компания Microsoft заявила, что Sony занимает лидирующее положение на рынке игровых консолей. Об этом сообщает издание Games Industry.

Microsoft рассказала о лидерстве Sony на рынке консолей
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Журналисты медиа сослались на заявление президента Microsoft Брэда Смита в ходе выступления в Брюсселе. Топ-менеджер корпорации присутствовал на закрытых слушаниях в Европейской комиссии относительно обсуждения покупки Microsoft студии Activision Blizzard. В своей речи президент IT-гиганта заявил, что Sony владеет 70 процентами мирового рынка консолей, а Microsoft остается менее 30 процентов.

По оценке Смита, позиции Sony и ее основного продукта PlayStation на европейском рынке еще более сильные:

«Подумайте о рынке в Европе. Это рынок, на котором доля Sony составляет 80 процентов».

Брэд Смит также рассказал, что на японском рынке — родном для Sony — доля компании составляет 96 процентов, тогда как Microsoft имеет менее 4 процентов. В связи с этим президент корпорации заявил, что покупка Microsoft Activision Blizzard не навредит Sony.

В заключение представитель американской компании отметил, что собирается заключить с японской корпорацией соглашение относительно выпуска фирменных игр на PlayStation.

«Мы еще не договорились о сделке с Sony, но я надеюсь, что мы это сделаем», — подытожил Смит.

В середине декабря глава Xbox Фил Спенсер заявил, что PlayStation защищает свое господство на рынке. По словам Спенсера, Microsoft не собирается отнимать у геймеров на PlayStation игры серии Call of Duty, как об этом говорят в Sony.

Игры,Фил Спенсер,Брэд Смит,Еврокомиссия,Microsoft,
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