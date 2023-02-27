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1 час назад

Для Atomic Heart вышли моды с самыми важными функциями

Чемпионат.com

Энтузиасты уже создали для ретрофутуристического приключения Atomic Heart несколько полезных модов. Один из них позволяет настраивать угол обзора. Напомним: недавно Mindfish пообещала добавить эту функцию в ближайшем обновлении. Ещё один мод активирует технологию сглаживания DLSS 3.1.

Для Atomic Heart вышли моды с самыми важными функциями
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Третий вышедший мод добавляет в Atomic Heart режим ходьбы, улучшает анимацию в сюжетных сценах, и тоже позволяет настроить поле зрения.

Atomic Heart вышла 21 февраля и моментально показала бодрый старт в Steam, несмотря на неудачное время выхода, но после обеда игроки вновь начали активно начинать или продолжать своё прохождение. Пиковый онлайн в день релиза превысил 31 тыс. человек — это больше результатов Dead Space.

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