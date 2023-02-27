Для Atomic Heart вышли моды с самыми важными функциями

Энтузиасты уже создали для ретрофутуристического приключения Atomic Heart несколько полезных модов. Один из них позволяет настраивать угол обзора. Напомним: недавно Mindfish пообещала добавить эту функцию в ближайшем обновлении. Ещё один мод активирует технологию сглаживания DLSS 3.1.
Третий вышедший мод добавляет в Atomic Heart режим ходьбы, улучшает анимацию в сюжетных сценах, и тоже позволяет настроить поле зрения.
Atomic Heart вышла 21 февраля и моментально показала бодрый старт в Steam, несмотря на неудачное время выхода, но после обеда игроки вновь начали активно начинать или продолжать своё прохождение. Пиковый онлайн в день релиза превысил 31 тыс. человек — это больше результатов Dead Space.