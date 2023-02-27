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1 час назад

Создатели Halo Infinite выпустили трейлер к скорому выходу третьего сезона

Игромания.ру

Третий сезон Halo Infinite под названием Echoes Within обзавёлся релизным трейлером. Напомним, что он стартует 7 марта и, по планам, продлится до 27 июня.

Создатели Halo Infinite выпустили трейлер к выходу 3-го сезона
Фото: Игромания.руИгромания.ру

В третьем сезоне игроков ждут: новый боевой пропуск на 100 уровней, новый режим, экипировка и косметические предметы. Кроме того, трейлер демонстрирует несколько новых карт, оружие и коллекцию плейлистов сообщества. Ранее сообщалось о появлении в сезоне нового сюжетного контента.

Напомним, что в прошлом месяце 343 Industries рассказала о будущем Halo, развеяв некоторые слухи. Подробнее о «внутренней кухне» компании рассказал и журналист Джейсон Шрайер.

Игры,Джейсон Шрайер,
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