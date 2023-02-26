Подведены итоги третьих «Фиджитал Игр»

В феврале в «Казань Экспо» и ИТ-Парке прошли третьи «Фиджитал Игры», в программу которых вошли пять фиджитал-дисциплин: турнир по скоростному прохождению игр, Dota 2 и MLBB, а также CS:GO и Warface в сочетании с лазертагом. Всего участниками Игр стали 132 спортсмена из 10 стран: России, Аргентины, Бразилии, Филиппин, Камбоджи, Перу, Вьетнама, Беларуси, Казахстана и Азербайджана. Общий призовой фонд турнира составил более 8 миллионов рублей.

Фото: пресс-служба «Игр будущего» пресс-служба «Игр будущего»

Киберспортивные дисциплины привлекли зрителей из разных уголков мира. Вещание длилось суммарно 62,5 часа. Гостями турнира стали 13 стримеров и 43 блогера. Трое из них присоединились к Phygital Team проекта, а именно популярные стримеры Ярослав NS Кузнецов и Дмитрий Recrent Осинцев, а также мастер Just Dance Анастасия Spacemita Большакова.

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Гостями игр стали известные спортсмены — гроссмейстер Сергей Карякин, серебряный призер Олимпийских игр по фигурному катанию Александр Энберт, а также чемпион Олимпиады-2012 по прыжкам в воду Илья Захаров, который сам принял участие в шоу-матче по лазертагу в формате «Королевская битва».

В турнире по Speedrun’у четыре российские команды провели между собой битвы по играм формата Retro PC, Modern PC и Retro Consolе на групповом этапе, а затем разыграли первое место по олимпийской системе. Лучший результат показала команда Cheaters, которая в финале оказалась быстрее King of Milfs (2:1). Третье место у Tesla Squad, а четвертое — у speedХАТА.

«Это невероятное мероприятие. Это огромный скачок для развития Speedrun’а в России, и я очень рад в этом участвовать. Хочу ли я выступить на "Играх будущего —2024"? Абсолютно да!», — сказал Алексей DogMeats Шабалин из команды Cheaters.

Победителем турнира по Mobile Legends: Bang Bang стала команда Rose Noire из России. В финале она победила соотечественников из Freak Five со счетом 2:0. В матче за третье место камбоджийская команда Team Max оказалась сильнее Genius Esports из Вьетнама.

Российская команда One Move выиграла турнир по Dota 2, победив в финале бразильских спортсменов из Keyd Stars. В матче за третье место команда из России Matreshka со счетом 2:0 обыграла Alpha (США). Комментатором турнира стал один из самых известных российских игроков Dota 2 Ярослав NS Кузнецов.

В физической части соревнований участников турниров по Speedrun’у, MLBB и Dota 2 ждал шоу-матч по лазертагу в формате 5 на 5. Среди спидраннеров лучшей стала команда Cumovstvo i blat, за которую выступали игроки из King of Milfs и speedХАТА. В противостоянии дисциплин MOBA победу одержали ребята из Rose Noire, которые добавили к чемпионству в Dota 2 еще одну награду и дополнительный денежный приз.

Драматичным получился финал фиджитал-турнира по Warface в сочетании с лазертагом. Цифровая часть матча между командами из России Winstrike и Repulse завершилась вничью со счетом 10:10, а после 10-раундового поединка в лазертаг у соперников было по 20 очков. В итоге судьбу первого места решили дополнительные показатели, благодаря которым победа ушла к Winstrike. Третье место завоевала команда Awinaw, которая победила MementoMori.

«Все очень довольны организацией: и зрители, и участники. Мы с кайфом относимся и к турниру. Такая сцена! Я бы добавил больше карт в Warface, все-таки такая крутая сцена, обидно отыграть 15 минут — и дальше идти в лазертаг», — поделился эмоциями игрок Winstrike Вадим Джетфайер Зубрицкий.

Лучшей в фиджитал-турнире по CS:GO х лазертаг стала команда HOTU из России. В цифровой части финала она проиграла белорусским спортсменам из Websterz со счетом 13:16, но смогла наверстать упущенное в лазертаге и стать чемпионом. Третье место забрали игроки из России в составе 9 Pandas, которые оказались сильнее аргентинской команды WINDINGO.

В заключительный день игр прошел шоу-матч по лазертагу в формате «Королевская битва», в котором выступили участники турниров по CS:GO и Warface. Победа осталась за Максимом ДонтКусьМе Вакуловым и Сергеем Аирборн Асватуряном из Awinaw 1.