Новый AMD Ryzen побил флагманский процессор Intel в играх

Это были игровые тесты. Ryzen 9 7950X3D работал в паре с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3090. Всего связку запускали в пяти разных играх. Кроме того, автор протестировал игровую производительность Ryzen 9 7950X3D в разрешении 1080p (1920x1080) с максимальными настройками графики.

В целом Ryzen 9 7950X3D опередил Core i9-13900K на 11%. Однако в некоторых играх разница была более выраженной, чем в других. Например, в Assassin's Creed Valhalla процессор AMD был лучше на 35%. Единственная победа Core i9-13900K была в Star Control, где Raptor Lake едва обогнал Ryzen 9 7950X3D с отрывом в 2%.