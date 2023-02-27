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38 минут назад

Новый AMD Ryzen 9 7950X3D побил флагманский процессор Intel в играх

Ferra.ru

В сети появились результаты новых тестов процессора AMD Ryzen 7950X3D V-Cache. Они иллюстрируют превосходство флагманского Zen 4 над Intel Core i9-13900K.

Новый AMD Ryzen побил флагманский процессор Intel в играх
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Это были игровые тесты. Ryzen 9 7950X3D работал в паре с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3090. Всего связку запускали в пяти разных играх. Кроме того, автор протестировал игровую производительность Ryzen 9 7950X3D в разрешении 1080p (1920x1080) с максимальными настройками графики.

В целом Ryzen 9 7950X3D опередил Core i9-13900K на 11%. Однако в некоторых играх разница была более выраженной, чем в других. Например, в Assassin's Creed Valhalla процессор AMD был лучше на 35%. Единственная победа Core i9-13900K была в Star Control, где Raptor Lake едва обогнал Ryzen 9 7950X3D с отрывом в 2%.

Ryzen 9 7950X3D поступит в продажу 28 февраля по цене 699 долларов.

Игры,Intel,
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