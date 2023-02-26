В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 74.71EUR 79.57
Войти в почту
38 минут назад

Пиратская версия Hogwarts Legacy хакерши Empress работает быстрее лицензионной

Газета.Ru

Автор YouTube-канала KyoKat PC Gameplay Benchmark сравнил официальную и пиратскую версии Hogwarts Legacy. В результате теста выяснилось, что взломанная хакершей Empress версия работает намного стабильнее.

Пиратская версия Hogwarts Legacy работает быстрее лицензионной
Фото: Avalanche Software/Hogwarts LegacyAvalanche Software/Hogwarts Legacy

Во время тестирования пиратская версия показала результат, превосходящий лицензионное издание Hogwarts Legacy в среднем на 15-20 FPS. Данное преимущество взломанной игры обусловлено тем, что оригинальная версия поставляется со специальным антипиратским ПО Denuvo, которое отрицательно сказывается на общей производительности во время игрового процесса.

Однако вскоре после выхода видео автора поправили в комментариях, отметив допущенные им ошибки. После того как энтузиаст отключил Stem Overlay, часть интерфейса, которая открывается поверх почти любой игры, запущенной в Steam, официальная Hogwarts Legacy заработала немного лучше. При этом разница между пиратской и лицензионной версией все еще заметна и составляла около 5-10 FPS в пользу модифицированной.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что Hogwarts Legacy продается со скоростью почти один миллион копий в день.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий