Пиратская версия Hogwarts Legacy работает быстрее лицензионной

Во время тестирования пиратская версия показала результат, превосходящий лицензионное издание Hogwarts Legacy в среднем на 15-20 FPS. Данное преимущество взломанной игры обусловлено тем, что оригинальная версия поставляется со специальным антипиратским ПО Denuvo, которое отрицательно сказывается на общей производительности во время игрового процесса.

Однако вскоре после выхода видео автора поправили в комментариях, отметив допущенные им ошибки. После того как энтузиаст отключил Stem Overlay, часть интерфейса, которая открывается поверх почти любой игры, запущенной в Steam, официальная Hogwarts Legacy заработала немного лучше. При этом разница между пиратской и лицензионной версией все еще заметна и составляла около 5-10 FPS в пользу модифицированной.