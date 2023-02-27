Создатели Blood Bowl 3 извинились за проблемы с серверами

Студия Cyanide, на прошлой неделе выпустившая Blood Bowl 3, поблагодарила поклонников серии за поддержку и принесла извинения игрокам за проблемы с серверами на старте. Вчерашний патч сделал их более стабильными, однако разработчики продолжат работать над техническими правками.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Студия пообещала не отбирать у игроков бонусы Brutal Edition — из-за ошибки в Steam все покупатели получили улучшенное издание. Однако тех, кто заплатил за более простые варианты, лишат уникальных косметических наград. А в порядке компенсации всем легальным покупателям Brutal Edition выдадут дополнительные наборы варп-камней.

Разработчики откликнулись на критику системы монетизации и заверили, что она выгодная, справедливая и совершенно необязательная. Премиальные предметы, в том числе легендарные — исключительно косметические и не дают никакого игрового преимущества. Вдобавок множество разнообразных наград можно разблокировать в ходе прокачки и в будущих сезонах.

Студия уже работает над новыми командами, которые появятся в первом сезоне, но до их представления требуется провести ряд тестов и проверок. Для этой работы выделили особую команду, и разработчики уверяют, что не отвлекаются на другие проекты. Хотя Chef Life и вышла в один день с Blood Bowl 3, над ней работали совершенно другие люди.